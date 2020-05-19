İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 101 Motosiklet ile şehir turu yaptı (1) 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden 101 motorlu ekip tarafından şehir turu gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden 101 motorlu ekip tarafından şehir turu gerçekleştirildi. Kaynak: AA