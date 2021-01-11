İstanbul Emniyet Müdürlüğü "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı

11.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:08
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "Kötü muamele" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

 İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "Kötü muamele" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle iddiaları yalanlayan İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'Adli Kontrol Kararı' ile serbest bırakılmıştır. 

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S.  isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur. Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.  Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır"

 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'çıplak arama' iddiasını görüntülerle yalanladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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