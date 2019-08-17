İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.

17.08.2019 16:48
İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. 
Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Eminönü'nün havadan görüntüleri


 


Kaynak: DHA
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