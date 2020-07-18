İstanbul Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler'den Ermenistan açıklaması: "Ekonomik çıkmazı halktan...
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İstanbul Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler'den Ermenistan açıklaması: "Ekonomik çıkmazı halktan...

İstanbul Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler'den Ermenistan açıklaması:
18.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:35

İstanbul Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Ermenistan'ın ekonomik ve siyasi açıdan çıkmazda olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Tovuz saldırısı ile bu çıkmazı halktan gizlemeye çalışıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Emekli Subaylar Derneği'nde gerçekleşen toplantıda bir araya gelen emekli subaylar ve muharip gaziler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırı hakkında açıklama yayımladı. Em. Tümg. Cumhur Evcil, Em. Prof. Tbp. Alb. İbrahim Öztek, Em.Prof. Tbp. Tuğg. Yusuf Ziya Yergök, Em. J. Tuğg. Ümit Yılmaz, Em. Alb. Ahmet Kendigel, Em. Alb. Arif Alim, Gazi Özdemir Kara ve birçok üyenin katıldığı toplantının ana konusu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırı oldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan can çekişiyor. Hiçbir gelir kaynağı yok, halkı aç ve sefil. Korona salgını, olmayan ekonomilerini de yok etti. Bunun için halkının dikkatini değişik yöne çekmeye çalışıyorlar. Karabağ'ın kuzeyinde Gürcistan sınırına yakın olan Tovuz bölgesi, Azerbaycan ve Türkiye açısından son yılların en önemli stratejik bölgesidir. Bu bölgede Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan tüm enerji arterleri ve Türkiye-Azerbaycan demir yolu geçmektedir. Ermenistan'ın bu tecavüzü doğrudan Türkiye'ye karşı yapılmıştır. Bu saldırı, Azerbaycan'la birlikte, Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın milli çıkarlarına tecavüzdür. Dört gündür sürdürülen bu saldırıya Türk birlikleri en ağır darbeyi vurmalıdır ki, bir daha böyle bir densizliğe kalkışmasınlar.

Bu nedenle Türkiye de Ermenistan'a gerektiği şekilde dur demelidir. Ermenistan unutmamalı ki, Türkiye'de çalışan kırk bin kadar Ermeni hanımlar, Ermenistan'a büyük maddi katkı sağlamaktadır. Ermenistan ekonomisi, Türkiye'deki çalışanlarının parası ile nefes alabilmektedir. Bizim kardeşçe, sevecenlik ve hümanist duygularla yaptığımız bu iyi niyetli tutum ve davranışımızı boşa çıkarmamalıdırlar.

Aynı saldırıyı dört yıl önce de denemişler, çok büyük kayıplar vermişler, boylarının ölçüsünü almışlardır. Azerbaycan Türk toprağı olan Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan, başka bölgelere de tecavüz ederek huzuru ve istikrarı bozma çabasındadır. Amaçları; o kısır politikaları ile Rusya'yı yanlarında görmek, Azerbaycan'a baskı uygulatmak ve yeni siyasi oyunlar çevirmektir. Karabağ konusunda da AB veya BM'nin ikazlarına aldırış etmemektedir. Ermenistan bir an evvel yaptığı hain saldırılara son vermelidir.

Bizler Ermenistan'ın bitmez tükenmez bu insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olmak üzere Azerbaycan askerlerine, askeri ile kenetlenmiş Azerbaycan halkına, basın ve medya kuruluşlarına, Terhis Olunmuş Harpçilerin Gençleri Maarifetlendirme İçtimai Birliği Başkanı Emin Hesenli'ye ve tüm sivil toplum örgütlerine geçmiş olsun diyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tüm maddi ve manevi değerlerimiz, ruh ve yüreğimizle birlikte olduğumuzu belirmek istiyoruz. Gazanız mübarek osun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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