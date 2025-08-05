İstanbul elektrik kesintisi! 6 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-08-06 01:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah AKGÜN, ATLI, AYŞEN, BALDEMİR, BAĞDAT, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, EMİRŞAH, ERCİHAN, HAYAT, KÖROĞLU, SARIKAYA, SERTAP, TOYGAR, TRABZON, YAHYA KEMAL sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk bölgelerinde 06/08/2025 01:00:00 - 06/08/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 01:00:00 - 04:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYVALIK, AYŞE, BOZKURT, EGELİ, ELANUR, FAZIL, GAZANFER, GÜRSU, HACIBEY, KAYISI, NADİR, NİDA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN sk / İMRAHOR mah TÜRKİYE sk bölgelerinde 06/08/2025 01:00:00 - 06/08/2025 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 02:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ALEM, ARASTA, ARI KUŞU , ATA, BAHİRE, BARINAK, BARIŞ, BENGÜ , DOLU , ELMALI , ELİF , GÖLYAYLA , GÜNEŞ , KAPTAN , KAYNAK, KUMLU, LİMAN , OZAN, PAMUK , RADAR , RENK , SAHİL, SARAY , SEVGİ, SUBAŞI, TERKOS-KARABURUN , UĞUR , ZAFER , ÇAYIRBAŞI , ÇİMENLİ , İSKELE sk bölgelerinde 06/08/2025 02:00:00 - 06/08/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 02:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BATTALGAZİ, KOCA YUSUF, NURBABA, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, POZAN, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA sk bölgelerinde 06/08/2025 02:00:00 - 06/08/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah FATİH, TAYAKADIN-YASSIÖREN, YUNUS, ÇAMOLUK , İNİŞ sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-08-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah EDALI ÇIKMAZI, KURUÇEŞME, VELİ, ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEMİRÖREN, GALİP, GAYRETLİ, KURUÇEŞME, KUYU, MERCAN, MESUT, PAPATYA sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SANDAL sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 07/08/2025 09:00:00 - 07/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, GÜLSEREN ALTUNER, PALMİYE, YAKUT sk bölgelerinde 07/08/2025 09:00:00 - 07/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.