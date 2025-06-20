İstanbul elektrik kesintisi! 20 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AYDINTEPE, AŞKIN, EZEL, FİKRET, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AYTUNA, KAHYA, NİDA, SUSAM, TARİH, TUNALI, TURA, TÜRKİYE, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZİYA ÜLHAK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah EMEKTAR, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, OKUL, SULTAN HAMİD, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, TAHTAKALE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, BABA NAKKAŞ, CAMİ, DEFNE, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah CANSEVER, KAHRAMAN, SELVA, SEZGİN, İĞDELİ sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-20 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, AÇELYA sk bölgelerinde 20/06/2025 00:00:00 - 20/06/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, AÇELYA, GÜLDEFNE sk bölgelerinde 20/06/2025 00:00:00 - 20/06/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 20/06/2025 00:00:00 - 20/06/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BUDAK, EZGİ, FEYYAZ UÇAR, KEMAL, MALKOÇ sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HATUN, KADER, KUTLU, NAİM ATEŞ, RAFETBABA, TUNCA, ZİYA sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.