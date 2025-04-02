İstanbul elektrik kesintisi! 2 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-04-02 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, GÜFTE, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, CUMHURİYET 4, LEYLAK 5, MIZRAK, MİHRİCAN sk bölgelerinde 02/04/2025 10:00:00 - 02/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.