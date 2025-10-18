İstanbul elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

18 Ekim 2025 Cumartesi

Arnavutköy (Sazlıbosna Mahallesi)

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışması yapılacaktır.

Bağcılar (Çınar Mahallesi)

Kesinti nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Kesinti süresi: 08.00 - 13.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek abone bağlantı çalışması yapılacaktır.

Bağcılar (Göztepe ve Mahmutbey Mahalleleri)

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (SCADA/OSOS çalışması)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yatırım çalışması yapılacaktır.

Bağcılar (Barbaros Mahallesi)

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (dönüşüm çalışması)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek dönüşüm çalışması yapılacaktır.

Bağcılar (100. Yıl Mahallesi)

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Kesinti süresi: 17.00 - 21.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışması yapılacaktır.

Bahçelievler (Cumhuriyet Mahallesi)

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek kapsamlı bakım yapılacaktır.

Başakşehir (Şamlar Mahallesi)

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yenileme çalışması yapılacaktır.

19 Ekim 2025 Pazar

Arnavutköy (Merkez - Dursunköy Mahallesi)

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Kesinti süresi: 09.30 - 13.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışması yapılacaktır.

Başakşehir (Şamlar Mahallesi)

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi)

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yenileme çalışması yapılacaktır.