İstanbul elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler ve Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11398751

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 859., 862. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11560316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11262072

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 15/02/2022 13:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399009

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.BİGA, 2. ÜZÜM, TAŞKIN sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476366

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah PAPATYA sk/ MEHMET AKİF mah TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 10942406

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 703., 704., 705., 706., 707. sk/ ÇINAR mah 795., 802. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk/ TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11491316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 623., BAĞCILAR sk/ YILDIZTEPE mah 582., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399178

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 15/02/2022 12:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11492316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 15/02/2022 14:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11476568

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, ARZU, AYVALI, BOZKIR, CELAL NURİ, DİZER, ERDE, HACER HANIM, IHLAMUR 1, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PINARLI, RESSAM NAMIK İSMAİL, SARMAŞIK 2, YASEMİNLİ, ÇALDIRAN, ÇAYIR, ÇINARLI, İPEK, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 15/02/2022 01:00:00 - 15/02/2022 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399160

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk/ ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399126

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399127

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399125

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299449

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk/ ESENTEPE mah 2394. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk/ İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11424316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 15. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11416317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 15/02/2022 00:00:00 - 15/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418322

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11416316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399126

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299449

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk/ ESENTEPE mah 2394. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk/ İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11424316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 15. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399064

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, ATMACA, DURAN, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, KARAMEŞE, KASIMPATI, KAYAPINAR, SARIKANARYA, SEVAL, SEVİL, ÜNLÜ, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476371

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, AYBİKE, AYBİKE ÇIKMAZI, BAKIR ÇIKMAZI, BAKRAÇ, BATURAY, BEHÇET, ESKİ BÜYÜKDERE, SAKARYA, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, UYGUN ÇIKMAZI, UÇAR, YEŞİL sk bölgelerinde 15/02/2022 17:00:00 - 15/02/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11399176

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 343., 344., 345., 353., 359., 360., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11335802

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, BORA, GÖKTÜRK, HAYAT, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/02/2022 01:00:00 - 15/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399088

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, SERA, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/02/2022 12:00:00 - 15/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248368

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ARİFPAŞA, KÜME, SARIÇİÇEK, ÇAVUŞBAĞI sk/ RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, BAĞLAR, BEKÇİ, CUMA CAMİİ, EDEBİYE, MAHMUDİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, RAMİ EYÜP YOLU, SEDAT BORA, YEŞİLÇINAR, YUSUFBEY BAĞ, YUSUFBEY ÇIKMAZI, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP , ŞEYH ABDULLAH sk/ İSLAMBEY mah EDEBİYE, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 15/02/2022 14:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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