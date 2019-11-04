İstanbul, Ekim ayında ihracatın yüzde 40'ını sırtladı

04.11.2019 12:20

2019'da toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 148,8 milyar dolara ulaşırken, İstanbul toplam ihracatın yüzde 40'ını karşıladı. 2019'un son iki ayının da tamamlanmasıyla ihracatta yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

2019 yılında Türkiye ihracatta dolu dizgin ilerliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini derleyen B2B e-ihracat platformu TradeValley'e göre Ekim ayında 16,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. İstanbul 6 milyar 190 milyon dolar ile ihracatın yüzde 40'ını karşıladı. İstanbul'un ardından ihracata en çok katkıyı Bursa yaptı. Ekim ayında 1 milyar 433 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'yı 1 milyar 340 milyon dolarla Kocaeli ve 882 milyon dolarla İzmir takip etti. 10 milyon doların üzerinde ihracat yapılan illere bakıldığında, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran il yüzde 65 ile Giresun olurken, Düzce'den yapılan ihracat yüzde 45, Trabzon'dan yapılan ihracat ise yüzde 37 arttı. Son 12 aylık ihracat ise 180 milyar dolara ulaştı. 2019'un Kasım ve Aralık aylarında dönem ortalamasının yakalanması durumunda 2018 yılında gerçekleştirilen 168 milyar dolarlık ihracat rekorunun aşılarak yeni bir rekor kırılması öngörülüyor.

ANTALYA VE HATAY'DA SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

İllerin 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan sektörleri incelendiğinde, en büyük artış 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.200'lük artışın yaşandığı Antalya'dan yapılan savunma ve havacılık sanayii ihracatı oldu. İkinci büyük artış yüzde 1.410'la Hatay'dan yapılan savunma ve havacılık sanayii ve üçüncü ise yüzde 944 ile Düzce'den yapılan fındık ve mamülleri ihracatında görüldü.

"7 AVRUPA ÜLKESİ TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 35'İNİ OLUŞTURDU"

2019'da en çok ihracat yapılan ilk üç ülke; 12,4 milyar dolarla Almanya, 9 milyar dolarla İngiltere ve 7,7 milyar dolarla İtalya oldu. İhracatta ilk 10 ülke arasında en büyük artış ise yüzde 15'le Hollanda, yüzde 12'yle İsrail ve yüzde 4'le Irak'ta yaşandı. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülkeden 7'sinin Avrupa ülkesi olduğunu belirten TradeValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "Almanya, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra, en çok ihracat yaptığımız 10 ülke arasında İspanya, Fransa, Hollanda ve Romanya da yer alıyor. Bu yedi ülkeye Ekim ayında 5 milyar 300 milyon dolar ihracat yapılırken, toplam ihracatımızın yüzde 35'ini bu 7 Avrupa ülkesine gerçekleştirdik. Dünya ekonomisindeki yavaşlama ve Avrupa ülkelerindeki daralmaya rağmen özellikle e-ihracat platformalarının yaygınlaşmasıyla Türkiye'nin bölgeye ihracatını artıracağını düşünüyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA