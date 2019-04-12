İstanbul- (Ek Görüntüyle) Üsküdar'da Otomobil Alev Alev Yandı
Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAÜsküdar'da bir otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı.
Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı
D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Motor kısmında dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü hemen aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle trafik aksadı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Yanan aracının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA