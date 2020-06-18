İSTANBUL (ek görüntüyle geniş haber) SANCAKTEPE'DE YILDIRIM DÜŞEN BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI SANCAKTEPE'de yıldırım düşen 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

SANCAKTEPE 'de yıldırım düşen 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısı yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı. Olay yerine gelen Sultanbeyli ve Taşdelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binanın bulunduğu caddede kurulan pazarda önlem alındı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Pazarcı Çetin Doğan, "Panik yaptık ama itfaiye kısa sürede söndürdü" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA