İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:16

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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