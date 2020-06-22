İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:16
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA