Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı: "2020 yılında yapılan seminerlere 4 bin 131 kişinin katılımı gerçekleşti"
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı: "2020 yılında yapılan seminerlere 4 bin 131 kişinin katılımı gerçekleşti"

01.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:11
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı:

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığı, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme seminerinin düzenlendiğini ve bu seminerlere 4 bin 131 katılımın sağlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme seminerinin düzenlendiğini ve bu seminerlere 4 bin 131 katılımın sağlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, firmaların temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlemeye devam ediyor. 2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonlarının COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ettiğini belirtti.

Seminerlere devam edildiğini kaydeden Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu-Tekirdağ, Çerkezköy- Tekirdağ ve Tekirdağ Hayrabolu ve Kapaklı OSB'lerde yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 9-10 Mart 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.

Seminerlerde yer alacak programların kapsadığı konular ve tarihleri ise şu şekilde olacak:

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları (9 Mart 2021), Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (9 Mart 2021), Ticarette Teknik Engeller (9 Mart 2021), 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (9 Mart 2021), İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (10 Mart 2021) ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri (10 Mart 2021) konularını kapsamaktadır.

2021 yılında yapılmış ve yapılacak olan seminerler hakkında, "2021 yılı Şubat ayından günümüze kadar 3 işbirliği kuruluşu ile 3 ilde gerçekleştirilen 5 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine bin 280 kişi katılım sağlamıştır. 2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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