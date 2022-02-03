İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

EDİRNE (DHA) - YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.