İSTANBUL ECZACILAR ODASI BAŞKANI SARIALİOĞLU: ECZANELERE 2.5 MİLYON ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Dün itibariyle ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün öğlen itibariyle İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 5'er yüz adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.

"HER 10 GÜN İÇİN BİR KİŞİYE 5'ER ADET MASKE VEREBİLECEĞİZ"Sarıalioğlu, maske dağıtımının devamı konusunda ise, "Rakamlarla ilgili bir bilgimiz yok ama devamının olacağını biliyoruz. Rakamları bilemiyoruz, o biraz temin edilmesine de bağlı. Süreç bugün başladı. Belki süreç ilerledikçe de değerlendirilecektir. Bugün itibariyle 500 bin vatandaşımıza İstanbul'da maske verebileceğiz. İstanbul'un nüfusu 15.5 milyon civarında. Şu anda çok yeterli gibi değil. Her 10 gün için bir kişiye 5'er adet maske verebileceğiz. Şu anda mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK Sarıalioğlu, "Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (sms) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA KİMSENİN HABERİ OLMADIĞI İÇİN BİRKAÇ KİŞİ GELDİ SADECE"Eczacı Veysel Taş, "Bugün maskeler gönderildi eczanelere. 'Reçetem' sistemine giriş yapacağız maskeleri. Telefonlara mesaj gelecek. O mesajla gelen şifreyle biz de kayıt oluşturacağız. Vatandaşa verebileceğiz. Bunu dağıtabilmemiz için vatandaşların cep telefonlarına mesajla kod gelmesi lazım" diye konuştu.

Eczacı Ersin Deniz ise "Maskeler bu sabah geldi, dağıtmaya başladık. Şu anda kimsenin haberi olmadığı için birkaç kişi geldi sadece. Kodlar gönderilmeye başlandıkça yavaş yavaş gelemeye başlarlar" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA