İstanbul Eczacı Odası, eczane dışı satış kanallarından vitamin ve gıda takviyesi alınmamasını istedi
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İstanbul Eczacı Odası, eczane dışı satış kanallarından vitamin ve gıda takviyesi alınmamasını istedi

02.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:54
İstanbul Eczacı Odası, eczane dışı satış kanallarından vitamin ve gıda takviyesi alınmamasını istedi

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Pınar Özcan, vitamin ve gıda takviyelerinin eczane dışı satış kanallarından alınmaması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Pınar Özcan, vitamin ve gıda takviyelerinin eczane dışı satış kanallarından alınmaması gerektiğini bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, eczane dışında satılan vitamin ve gıda takviyelerinin güvenilirliğinin kontrol edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, sahte, son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, bozulmuş, etiket bilgisi ile içeriği aynı olmayan ürünlerin internette çok fazla bulunduğunu aktardı.

"Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Eczane dışı satış kanallarından vitamin ve gıda takviyesi almayın, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayın." uyarısında bulunan Özcan, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir gıda takviyesi tamamen zararsız ya da yan etkisiz değildir. Hatta doğru gıda takviyesi, doğru kişiye, doğru dozda verilmediğinde ilaç etkileşimleri oluşabilir, bazı hastalıkların tanı konulması gecikebilir, organlarınızda hasarlar oluşabilir ve ne yazık ki ölümcül sonuçları olabilir. Vatandaşlarımızın doğru ürüne doğru zaman ve doğru dozlarda ulaşması eczacı olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu nedenle sağlığa yönelik her türlü ürün sadece eczanelerden temin edilmeli ve eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Devletimiz bu konuda acilen yasal düzenleme yapmalıdır. Sağlığa ilişkin her ürün Sağlık Bakanlığının denetiminde olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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