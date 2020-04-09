İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.
09.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:54
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com