İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik - Haberler
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik

İSTANBUL Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci oturumu Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İSTANBUL Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci oturumu Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Pandemide en ön grupta savaşan meslek grubu olarak maalesef biz de payımıza düşeni aldık. 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik" dedi.

İstanbul Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci oturumu bugün Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Mevcut başkan Cenap Sarıalioğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, Pınar Özcan ve Hüseyin Çelik İstanbul Eczacı Odası Başkanlığı için yarışacak. Bugünkü oturumda konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, toplantıda pandemi sürecinde hayatını haybeden 57 eczacı ve 20 eczane çalışanının olduğunu belirtti.

Sarıalioğlu, " Son 2 yılımızı hep birlikte olağanüstü bir süreçte yaşadık. Bugün yaşayan hiç kimsenin daha önce deneyimlemediği, hiçbir yöneticinin hayal bile edemeyeceği bir süreç yaşadık. Bizler ettiğimiz yeminin gereği 7/24 ilaç hizmetini kesintisiz vermeye çalıştık. İlaç ve danışmanlık hizmeti vermeye çalışırken hastalarımıza maske dezenfektan temin etmeye çalıştık. Bir yandan da ailelerimizi, çalışanlarımızı korumaya çalıştık. Ateş o kadar yakınlarımıza düştü ki çok uzak sandığımız ölümlerin aslında ne kadar yakınımızda olduğunu gördük ve maalesef yaşadık. Bu süreçte pandemi rakamlarına baktığımızda dünyada 226 milyon hasta 4 milyon 650 bin vefat yaşandı. Ülkemizde de 6 milyon 700 bin hasta ve 80 bin can kaybı yaşandı. Pandemide en ön grupta savaşan meslek grubu olarak maalesef biz de payımıza düşeni aldık. 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik. Bugün hepsini bir kez daha saygıyla, özlemle, minnetle anıyorum" dedi.

Sarıalioğlu'nun konuşmasından sonra genel kurulun divan heyeti 4 kadın olarak seçildi. Divan heyeti başkanı eczacı Sibel Özkan Tarım, son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerine dikkat çekerek salondaki bütün kadın meslektaşlarını sahneye davet etti. Kadın eczacılar, salondaki erkek meslektaşlarının alkışlarıyla sahneye çıktı.

İstanbul Eczacı Odası'nın yeni başkanı yarın Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde yapılacak olan seçimle belli olacak


İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik

İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik

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