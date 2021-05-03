İstanbul, EBRD'nin yeşil şehirleri arasına katıldı
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İstanbul, EBRD'nin yeşil şehirleri arasına katıldı

İstanbul, EBRD'nin yeşil şehirleri arasına katıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yeşil şehirler sürdürülebilirlik programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yeşil şehirler sürdürülebilirlik programına katıldı.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, internet üzerinden düzenlenen toplantıda anlaşma imzaladı.

İstanbul'un bankanın şehirlerin gelişim ve sürdürülebilirliğinin esas alındığı programa katılmasında memnuniyet duyduğunu belirten Renaud-Basso, "EBRD'nin yeşil şehirler programı hepimize yaşadığımız şehirleri nasıl yeniden hayal edebileceğimiz, yeniden daha iyi ve daha sürdürülebilir şekilde inşa edebileceğimiz konusunda liderlik eden bir vizyon sunuyor." ifadelerini kullandı.

Renaud-Basso, "İstanbul'da zaten iki metro hattını finanse ediyoruz. Toplu taşımanın ve şehirdeki diğer alanların geliştirilmesi için daha fazlasını finanse etmeye hazırız." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Biz göreve başlamadan önce İstanbul'a en önemli vaadimiz yeşil İstanbul'du. Birçok projeye adım attık. Sadece iki yıl içerisinde İstanbul'a aktif yeşil alan katkımız 4 milyon metrekareyi aştı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "İklim değişikliğinden, atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden, hava kirliliğini azaltmaya ve yer altı toplu ulaşımını geliştirmeye kadar birçok noktada iş birliği içinde olmayı, başarılı sonuçlar almayı diliyorum."

EBRD'nin imza törenin ardından yayımlandığı basın açıklamasında, bankanın ilk etapta İstanbul'da 14 kilometrelik yeni bir metro hattının finansmanını yapacağı, buna ilaveten yeşil altyapı önceliklerini belirleyerek buna uygun şekilde projeleri destekleyeceği kaydedildi.

Türkiye'den daha önce İzmir ve Ankara büyükşehir belediyeleri bankanın yeşil şehirler programına katılmıştı.

EBRD, Türkiye'de şimdiye kadar 337 projeye toplam 13 milyar avro seviyesinde yatırım yaptı. Banka, 2020 yılında ise Türkiye'ye 1,7 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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