İstanbul Düşünce Akademisi 5 Önemli Çalışmaya Imza Attı

İstanbul Ticaret Odası (İDA) tarafından kurulan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), hızlı bir başlangıç yaptı. Kuruluşu ile birlikte çalışmalara başlayan İDA, 10 ay gibi kısa bir sürede 5 önemli çalışmayı tamamlayarak yayınladı.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen İDA, son yıllarda yıldızı parlayan Türk Film Endüstrisi'ni de mercek altına aldı. Türk Film Endüstrisi ismiyle yayınlanan ve 2010-2015 yılları arasını baz alan 312 sayfalık dönem çalışmasında 16 ilde 1200'er kişi üzerinde yapılan anket ve farklı değerlendirmelerle hem Türk filmleri hem de Türk dizilerinin ekonomimiz içindeki yeri inceleniyor.

İDA'nın ele aldığı bir diğer alan ise kağıt ve kırtasiye sektörleri oldu. Türkiye Kağıt Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi isimli 165 sayfadan oluşan bu çalışmanın ardından benzer şekilde kırtasiye sektörü de kapsama alındı. Türkiye Kırtasiye Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi ismiyle gerçekleştirilen kitap 148 sayfadan oluşuyor ve sektörün sadece bugününü değil, geleceğini de aydınlatıyor.

Çalışmalarını genellikle sektörlerin gelişimleri üzerine yoğunlaştırmış olan İDA, Gözlükçülüğün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'de Gözlük Sektörü isimli yayınıyla da gözlükçülük sektörünü irdeledi. 187 sayfalık çalışmada sektör tüm bileşenleri ile masaya yatırıldı.

İDA'nın son önemli sektörel çalışması ise ekmek sektörüne yönelik oldu. İstanbul'da Ekmekçilik Sektörü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri isimli 103 sayfalık çalışma, sektöre tam anlamıyla ışık tutuyor.