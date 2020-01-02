İSTANBUL  DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (1)
Haberler » Güncel » İSTANBUL  DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (1) - Haber

İSTANBUL  DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (1)

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:50
İSTANBUL  DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (1)

'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 'da 7 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

------

-Arşiv


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler