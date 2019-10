"İstanbul, Dünya MICE sektörünün lideri olmayı hak ediyor"

03.10.2019 13:55

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı bu yıl 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi (ICC) 'de 7'nci kez kapılarını açacak. Fuar kapsamında yine ilk kez düzenlenecek olan 'İstanbul MICE Zirvesi' ile İstanbul'u hak ettiği gibi dünya MICE sektörü lider destinasyonu olması için yol haritasının belirlenmesi için gerçekleştirilecek. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, düzenlediği bilgilendirme toplantısında turizm ve etkinlik sektörü ile ilgili ekonomik verileri paylaşarak, İstanbul başta olmak üzere MICE sektörü için atılması gereken adımlar üzerine açıklamalarda bulundu.



Fuar kapsamında dünyada ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen 'Production Talks' konferansı ile dev produksiyonlar nasıl planlanır, tasarlanır ve yönetilir konuları dünyanın en büyük etkinliklerinin üreticileri tarafından ele alınacak. Oscar ödülleri ve onlarca Broadway müzikalinin sahne üreticisi Derek Mclane, Cirque du Soleil'in prodüksiyonunu yapan Bernard Poirier, 2000 yılından bu yana Eurovision'un Prodüksiyon Direktörü Ola Melzig, EXPO 2017 açılış şovu ve BMW 100. yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree Verleger, FIFA Dünya Kupası, Londra olimpiyatları ve Beyonce konserlerinin prodüksiyonlarını üstlenen Tim Routlegde, Kış Olimpiyatları ile FIFA Dünya Kupası açılış şovlarını yapan Frank Loshe, Rio Olimpiyatları ile EXPO'nun açılış şovunu üstlenen Adriano Martello ve birbirinden değerli onlarca konuşmacı 2 gün boyunca turizm ve MICE profesyonelleri ile deneyimlerini, tavsiyelerini paylaşacaklar.



Fuar kapsamında yine ilk kez düzenlenecek olan 'İstanbul MICE Zirvesi' ile İstanbul'u hak ettiği gibi dünya MICE sektörü lider destinasyonu olması için yol haritasının belirlenmesi için gerçekleştirilecek. 5 ayrı oturumdan oluşacak olan konferans programına protokol, uluslararası kongre, toplantı ve etkinlik düzenleyen MICE firmaları, kongre merkezleri ile ulusal ve uluslararası zincir otellerin başkanları, ICVB koordinasyonu ile Londra, Barcelona ve Viyana Convention Bureaularının direktörleri ve önemli destinasyon yönetim şirketleri başkanları konuşmacı olarak katılacak ve 1 günlük zirve sonrası sonuç bildirgesi yayımlanacak.



Dünya etkinlik sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olan Eventex'in 'All-Stars' yarışmasında, dünyanın en etkin organizasyon lideri olmaya aday gösterilen Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, bugün Feriye Sarayı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında turizm ve etkinlik sektörü ile ilgili ekonomik verileri paylaşarak, İstanbul başta olmak üzere MICE sektörü için atılması gereken adımlar üzerine açıklamalarda bulundu.



"Türkiye'deki MICE sektörü için 19.5 milyar dolar gibi bir beklentiye sahip olmamız gerekiyor"



Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Türkiye 2018 yılında 39.5 milyon turist ağırladı ve turizm geliri 29.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 8 ayında 31 milyon turiste ulaşırken, bunun 10 milyon 328 bini Antalya, 9 milyon 998 bin ise İstanbul olarak gerçekleşti. 2018 yılında turistlerin ortalama harcaması 617 dolarken, 2019 ikinci çeyreği itibariyle 607 dolar seviyesine geriledi. Gelen turist sayısı artarken, harcama azalıyor diyebilirim. Mastercard'ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre turistlerin İstanbul'da günlük yaptıkları harcama tutarı 108 dolarken, Antalya'da 45 dolar, Paris'te 301 dolar, Dubai'de ise 537 dolar seviyelerinde. Türkiye 2023 yılında 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri ve gecelik 86 dolarlık bir harcama hedefi ortaya koydu ve turizm tanıtım ajansını faal hale getirme çalışmalarına başladı. Dünya turizm gelirleri içinde MICE sektörünün yüzde 30'luk bir paya sahip olduğunu düşünürsek, Türkiye'deki MICE sektörü için 19.5 milyar dolar gibi bir beklentiye sahip olmamız gerekiyor" dedi.



MICE sektörünün, şehirlerin gelişmesine sağladığı katkı turizm alanında ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Uluslararası bilinirlik ve tanıtım, nitelikli turistin ülkemize gelmesi, kongre, toplantı ve etkinlik katılımcılarının yüksek profili ile etki alanlarının genişliği, kişi başı 2 bin 500 dolar ortalama harcama seviyesi, incentive etkinlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey misafirlerin şehrimizi tanımasına ve daha sonra yakın çevreleriyle şehrimize tatil amaçlı gelmeleri, uluslararası toplantı ve kongreler ise bilim dünyasını kapımıza kadar getiren önemli çalışmalar olarak dikkati çekiyor.



Bu konuyla ilgili Ataman, "Bu kadar büyük bir beklentiye sahipken MICE alanında şu ana kadar uzun vadeli bir stratejk planlamanın ve örgütsel bir çalışmanın mümkün olduğu kadar kısa bir süreçte hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Turizm hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için bu planlamanın hayata geçirilmesi, ülke olarak hedefimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. Baktığımız zaman Barcelona, Paris, Venedik gibi şehirler artık turistlere sınırlama getirerek, nitelikli turist hedefleyerek kişi başı harcama tutarını arttırmaya yönelmiş durumdalar. ICCA sıralamasında da, Paris, Viyana, Madrid, Barselona ve Berlin'in ilk 5 sırayı paylaştığını ve bu şehirlerin MICE alanında çok akıllıca destinasyon pazarlaması ile lobi faaliyetleri yaparak dünya MICE sektöründeki liderliklerini her geçen gün arttırdıklarını görebiliriz. Özellikle İstanbul ve Antalya gibi MICE alanında çok önemli şehirlerimizin bu destinasyonlardan geri kalan bir yönü yoktur. Neden İstanbul 84, Antalya 225 sırada yer alsınlar ki. Yapılacak stratejik planlamayla hızla üst sıraları zorlayacak bir potansiyele sahip olduğumuza inancım tamdır" şeklinde konuştu.



İstanbul'a dünya çapında ses getirecek festival ve etkinliklerin kazandırılması, bu etkinliklerin dünyada ses getirecek şekilde yoğun iletişim kampanyalarının gerçekleştirilmesi, dev ışık festivalleri, konserler, yılbaşı etkinlikleri, influencer-blogger etkinlikleri, spor organizasyonları, uluslararası gastronomi ve shopping festivalleri yapılması, uluslararası çapta kültür ve sanat etkinliklerinin hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin küresel pazarda MICE etkinlikleri kapsamında ön plana çıkabileceğini ifade eden Volkan Ataman, İstanbul'un MICE sektörünün zirvesine hızla tırmanabilmesi için de önerilerde bulundu.



"360 derece iletişim ve PR çalışmaları ile orta ve uzun vadeli uluslararası MICE iletişim stratejisi ortaya çıkartılmalıdır"



Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman İstanbul'u MICE alanında zirveye taşıyacak hamleler için, "İstanbul'u dünya kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe konumlandırılmasının sağlanarak profesyonel olarak destinasyon pazarlama faaliyetlerine başlanmalı, 360 derece iletişim ve PR çalışmaları ile orta ve uzun vadeli uluslararası MICE iletişim stratejisi ortaya çıkartılmalıdır. Hedef pazarların net olarak ortaya konularak kongre, toplantı ve etkinlik karar mercilerinin İstanbul'da şehrin MICE potansiyelini görmelerini sağlamalıyız. Şehirde turistlerin ve delegelerin kendilerini güvenli hissedeceği bir güvenlik politikası devreye alınmalı, kötü görünüm sunan dilenci, evsizler, sokak hayvanları için çözümler v.s gibi konularında net politikaların ortaya konması gerekli. Taksilerin tek tip olması, eğitim sertifika zorunluluğunun getirilmesi ve düzenli denetlenmesi, şehir tabelalarının Türkçe-İngilizce olarak yapılandırılması, müzelerimizde teknolojik ve deneyim yaşatan bir dönüşümün sağlanması, turizm bilgi bürolarımızın daha cazibeli bir hale getirilmesi, özellikle turistik yerlerdeki esnafımızın eğitim çalışmalarına başlanması, şehre sanatsal yatırımlar yapılması (heykeller, sokak resimleri, enstülasyonlar v.s) önem arz etmektedir" dedi.



2019'da yapılan son etkinlikte, yerli ve yabancı 194 katılımcı firma, 15 bin 523 ziyaretçi, 41 ülkeden uluslararası 254 ve ulusal 550 olmak üzere toplamda 804 satın alıcıyı ağırlanmıştı. - İSTANBUL

