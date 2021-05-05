İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı
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İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı

İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı.

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul dönüşü 1 kilo 792 gram bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. İstanbul dönüşü A.D.'nin içinde bulunan araç durdurularak yapılan aramada 1 kilo 792 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında Bafra ilçesinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 0,71 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 15 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfek kartuşu ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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