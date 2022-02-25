DİYARBAKIR'DAKİ KİŞİYE MESAJ İÇİN ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA KORKU SAÇTI

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR'dan kendisine küfürlü mesaj ileten kişiye karşılık vermek isteyen bir kişi Esenler'de elinde silahla sokakta küfür ve tehdit içeren video çekti. Zaman zaman havaya ateş eden Y.S., mahallede korkuya neden oldu.

Esenler'de oturan Y.S., Diyarbakır'daki bir kişi ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Kendisine küfür edildiğini öne süren Y.S., Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde sokağa çıkarak sosyal medya hesabında yayınlamak üzere video çekti. Elinde silah bulunan Y.S. küfürlerle ve tehditlerle sokakta dolaştı.Y.S. zaman zaman da havaya ateş açtı. Mahallede korku saçan Y.S. o görüntüleri de sosyal medya hesabında yayınladı.