İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin ellerinde çaldıkları direksiyonla kaçan şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis önceki gün yaptığı operasyonda Erdem İ.(35) ile Kemal G.(23)'üyü gözaltına aldı. Şüphelilerden Erdem İ.'nin daha önceden benzer suçlardan 21 kez, Kemal G.'nin ise 10 kez gözaltına alındıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada şüphelilerin Ataşehir ve Ümraniye'de 5 lüks otomobilin direksiyonunu çaldığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel