İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat"Mahalle nalburu sektöre girdi 3 günlük firmalara rağbet etmeyin"İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından, AVM'lere birçok ortak kullanım alanı dezenfekte edilmeye başlandı.

29.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:16
İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

"Mahalle nalburu sektöre girdi 3 günlük firmalara rağbet etmeyin"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından, AVM'lere birçok ortak kullanım alanı dezenfekte edilmeye başlandı. Ortak kullanım alanlarının yanı sıra vatandaş evini ve apartmanını da dezenfekte ettiriyor. İlaçlama firmalarının yoğunluk yaşadığı şu günlerde dezenfekte yaptırmadan önce detaylı bilgi almak önem taşıyor. Uzun yıllardır sektörün içinde olduğunu belirten Yücel Tuğrul, sahte dezenfektanlar konusunda uyararak, "Mahalledeki emlakçı, kasap ve nalbura bu işleri yaptırmayın. Kullanılan ilacın içeriğini öğrenip sağlığa zararı olup olmadığını araştırın" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hayata geçirilen önlemlerin başında hijyen kuralları geliyor. Bu kapsamda özellikle ortak kullanım alanlarında faaliyet gösteren ilaçlama şirketlerinin iş yükü bir hayli arttı. Ortak kullanım alanlarının yanı sıra vatandaş evini de dezenfekte ettirmeye başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren bir ilaçlama firması yetkilisi Yücel Tuğrul, koronavirüs sonrası insanların dezenfekte işlemine önem verdiğini belirtti.

Dezenfektenin önemine değinen Yücel Tuğrul, işlem hakkında şu bilgileri verdi:

"Böyle bir salgın olmadığı zaman bile dezenfekteye önem vermeniz gerekiyor. Dezenfekte, virüs, bakteri ve mantarların kimyasal ilaçlarla öldürülme işlemidir. Bu sürekli yapılması gereken bir uygulama. Çünkü, havalandırma kanallarından, yaşadığımız alanlarda bulunan kapı kollarına, kumanda, düğmeler gibi tüm alanları dezenfekte etmeniz gerekir. Direkt yüzeye temas eden dezenfekte işlemi daha etkili olacaktır. Koronavirüs mutasyon geçirmiş bir virüs olduğundan bazı yüzeylerde 72 saate kadar canlı şekilde kalır. Bu da virüsün insandan insana geçmesini salgının yayılmasına neden oluyor. İşte bu yüzeylerdeki virüslerin öldürülmesini dezenfekte işlemi ile sağlıyoruz."

"BELLİ PERİYOTLARLA İŞLEM TEKRARLANMALI"

Ev temizliğinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken Tuğrul, "Kullandığımız ürün su bazlı. Mikrop, bakteri, mantar ve virüslere direkt temas eder. Bizim evlerde temizlik amaçlı kullandığımız ürünler daha farklıdır. Bazıları sadece mikrop ve bakteri içindir. Ama virüsler için özel bir üründür. Bu anlamda belli periyotlarla dezenfekte işleminin yapılması gerekmektedir. Şu dönem herkesin evinde dezenfektan işlemini bir kere yaptıracak olması önemlidir. Ortamdaki enfeksiyon yayıcı organizmalara yok etmek gerekiyor. Bu dezenfekte işleminin etkisi 5 günle sınırlıdır. Bunun tekrarlanması evdeki insan yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu virüs gittikten sonra normal hayatımıza döndükten sonra ise bu bakımlar AVM'ler, kapalı ortamlar, restoranlarda mutlaka aylık olarak yapılmalıdır. Evlerde de ortam kalabalığına göre belli periyotlar ile yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

"3 GÜNLÜK FİRMALARA RAĞBET ETMEYİN"

Koronavirüs salgını sonrası dezenfekteyle ilgili bilgisi olmayan insanların dahi bu işi yeni bir sektör haline getirdiğine dikkat çeken Yücel Tuğrul vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"İnsanlar bu işe fahiş fiyatlar ödemesin. Mahalleden tanıdığınız emlakçıya, kasaba, nalbura bu işleri yaptırmayın. Bu işi bilen insanların yapması gerekiyor. O yüzden vatandaş seçtiği firmanın kurumsallığını araştırmalı. Daha çok kurumsal firmalara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Bu anlamsa dezenfekte işlemini yaptıracakları şirkete soru sormaları gerekiyor. Kullanılan ilacın içeriği öğrenilip sağlığa zararı olup olmadığı araştırılmalılar. Şu süreçte ortaya çıkan 3 günlük dezenfekte firmalarına rağbet etmesinler."

ÇAMAŞIR SUYU KULLANIRKEN DİKKAT

Bir evin dezenfekte işleminin ortalama 30 ila 40 dakika arasında sürdüğünü ifade eden Tuğrul, "Bu işlem evin metrekaresine ve eşya yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. İşlemin ardından yaşam alanı hemen kullanılabilir. Nemin geçmesi için 10 dakika havalandırılması gerekir. Kullanılan dezenfektan ürünü çok önemli. İnsan sağlığına zarar vermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar verici bir kimyasal kullanıldığında bunun çok ciddi zararları olabilir. Direkt cilde zarar verebilir. Üst solunum yolu nedeniyle akciğerlere zarar verebilir. O nedenle ev hanımları özellikle çamaşır suyu kullanırken dikkatli olsun. Çamaşır suyu etkili bir ürün olsa da evde her yüzeye kolaylıkla uygulanamaz. Direkt temas ettiğiniz yüzeylere uygulanamadığı gibi elinize, gözünüze geldiğinde size zarar verir. Solunumu bile ciddi zararlara yol açar. Koronavirüsün herhangi bir tedavisi, aşısı yok. Bu bulunana kadar bizim önlem almamız gerekiyor. Evi mutlaka dezenfekte ettirmeli ve evden çıkmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Koronaonlem adlı web sitesi üzerinden dezenfekte üzerine merak edilen soruları yanıtladıklarını belirten firma yetkilisi Yücel Tuğrul, bu işlemin ortalama bir daire için 200 liralık bir maliyeti olduğunu da ekledi.

İki çocuğu olduğunu belirten Kenan İlgen ise, koronavirüs salgını sonrası evini dezenfekte ettirmeye karar verdiğini ve ailesiyle birlikte evden dışarı çıkmadığını dile getirdi.

İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Muhterem Nur Prens Charles
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Akif Üstündağ Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: İSTANBUL Dezenfekte işlemi yaptırmadan önce bunlara dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:35:48. #1.15#
title