İstanbul Devlet Opera ve Balesinin 8. Resim Yarışması sonuçlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.

"Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?" konulu yarışma, 7-11 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirildi.

Geçen yıl pandemi nedeni ile ertelenen etkinlik, bu sene ilk kez çevrim içi yapıldı. Çocukların, opera ve bale sanatlarına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin her ilinden katılım oldu.

İDOB ressamlarının yanı sıra Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ressamlarının eserleri değerlendirdiği yarışmada, birinciliği Nina Türktaş, ikinciliği Emine Kondal, üçüncülüğü ise Hazal Acar aldı. Mansiyon ödülüne ise Elif Tekin değer görüldü.

İDOB çocuk oyununa 2 kişilik davetiye kazanan çocukların, her yıl olduğu gibi, birinci olan resim, gelecek yıl İDOB'un afiş görseli olarak kullanılacak.

Dereceye giren resimlerin yanı sıra sergilenmeye hak kazanan 95 eser de "@operabaleistanbul" Instagram sayfasından görülebilecek.

23 Nisan özel konseri

İDOB, yarışmanın sonuçlanmasının ardından, çocuklar özelinde tüm sanatseverler için bir konser gerçekleştirdi. 23 Nisan özel konseri, TRT 2 ekranlarından canlı olarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin temasını müziğin dahi çocuğu ve tüm zamanların en büyük bestecilerinden biri olarak gösterilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserleri oluşturdu.

Konserde Mozart'ın yazıldığı dönem çok revaçta olan mehter müziğinin ezgilerinden esinlenerek, bestelediği düşünülen "Türk Marşı", yaylı dörtlüsü için bestelediği ünlü serenadı "Küçük Bir Gece Müziği" ve "Saraydan Kız Kaçırma", "Don Giovanni", "Sihirli Flüt" ile "Figaro'nun Düğünü" operalarından sahneler seyircilerle buluştu.

Murat Cem Orhan temsilin orkestra şefliğini üstlenirken, aynı zamanda final parçasında da solist olarak yer aldı. Caner Akın'ın sahneye koyduğu konserin kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın gerçekleştirdi.

Konserde eserleri seslendiren İDOB solistleri arasında da Esra Abacıoğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Kevork Tavityan, Nejat Işık Belen, Murat Cem Orhan, Sevan Şencan ve piyanist Hüseyin Kaya yer aldı.

Anıl Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı ise temsildeki yaylı dörtlüsü sanatçıları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı