İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Açıkhava Yaz Konserleri" başladı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "Açıkhava Yaz Konserleri" başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "Açıkhava Yaz Konserleri" başladı.

İDOB Orkestra Sanatçıları Oleksandr Samoylenko, Ezgi Karasu, Verda Gül, Şafak Erişkin ve Ecesu Sertesen'in sahnede olacağı "Oda Müziği Konserleri" 17 Temmuz'da Büyükyalı Fişekhane'de sanatseverlerle buluşacak.

A. Vivaldi, J.S. Bach, O. Respighi, J. Brahms, C.M. von Weber, B. Bartok, C. Saint-Saens, Santuri Ethem Efendi eserlerini seslendirilecek sanatçılar, 18 Temmuz'da da Arkeoloji Müzesi'nde sahne alacak.

Bu kapsamda daha önce Arkeoloji Müzesi'ne konuk olan İDOB solistleri Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil da bu kez 18 Temmuz'da Büyükyalı Fişekhane'de konser verecek.

Konser programınında W.A Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint-Saens, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi'nin eserleri sunulacak.

Arkeoloji Müzesi'ndeki ücretsiz konser 14.00'te, Büyükyalı Fişekhane konserleri ise 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA