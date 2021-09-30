İstanbul Devlet Opera Balesi sanatçıları 2 Ekim'de konser verecek - Haberler
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İstanbul Devlet Opera Balesi sanatçıları 2 Ekim'de konser verecek

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
İstanbul Devlet Opera Balesi sanatçıları 2 Ekim'de konser verecek

İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarından oluşan "Triad" topluluğu, 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarından oluşan "Triad" topluluğu, 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde, üç ses veya üç çalgı için düzenlenmiş eserler seslendirilecek.

Topluluk, Rus klasik müzik bestecisi Mihail Ivanoviç Glinka'nın klarnet, viyolonsel ve piyano için "Trio pathetique, Re Minör" eseriyle Alman besteci Johannes Brahms'ın klarnet, viyolonsel ve piyano için "Trio La Minör, Op 114" adlı eserleri yorumlayacak.

Salgın sürecinde sanatçıların online çalışmaları ve provaları sırasında kurulan Triad grubunda klarnet sanatçısı Ecesu Sertesen, viyolonsel sanatçısı Şafak Erişkin ve piyanist Eren Aydoğan sahne alacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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