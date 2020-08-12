İSTANBUL-DEV PETROL PLATFORMU İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR-1 PANAMA bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor.

PANAMA bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.

Kaynak: DHA