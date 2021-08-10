İstanbul Deprem ve Doğal Afet Toplantısı İTÜ'de Gerçekleştirildi

İstanbul Deprem ve Doğal Afet Toplantısı İTÜ'de Gerçekleştirildi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu ile İstanbul'da kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki eylem ve stratejilerin belirlenmesine yönelik bir...

İstanbul Deprem ve Doğal Afet Toplantısı İTÜ'de Gerçekleştirildi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu ile İstanbul'da kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki eylem ve stratejilerin belirlenmesine yönelik bir toplantı yapıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm ve deprem konusunda yapılanlar ile yapılması gereken eylem ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla 4 Ağustos 2021 tarihinde, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ercan Yüksel ve İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul'da mevcut kentsel dönüşüm süreci ve olası deprem senaryolarının yanı sıra yakın zamanda planlanması gereken eylem ve stratejiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üye ve raportörleri ile üniversitemizin farklı bölümlerinden çok sayıda öğretim üyemizin katıldığı toplantının, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve depreme dair eylem ve stratejilerin çözümüne dair önemli çıktılar elde edildi.

Kaynak: Habermetre