İstanbul deprem SON DAKİKA 2025!
İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 8.16 kilometre derinliğinde yaşanırken, çevre illerde de hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti. Büyükçekmece deprem mi oldu 21 Mayıs Çarşamba?
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Megakent son olarak akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. Büyükçekmece deprem mi oldu 21 Mayıs Çarşamba?
BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2
Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 14.9 olduğunu belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 20, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/0q5zqqIpqF
20.05.2025, 23:36:52 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 14.9 km #Kandilli