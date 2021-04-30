İstanbul Deniz Otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Budo iskelesinde demirleyen gemilerden detaylar Drone BURSA - (AA) İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Budo iskelesinde demirleyen gemilerden detaylar

Drone BURSA - (AA) İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. bu kapsamda BUDO'ya ait gemiler Bursa'nın Mudanya ilçesindeki BUDO iskelesine çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar