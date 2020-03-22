İSTANBUL-Demirören Medya 'evde' buluşturuyor Demirören Medya 'evde' buluşturuyorİSTANBUL, (DHA)- Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapıyor.

Demirören Medya 'evde' buluşturuyor

İSTANBUL, (DHA)- Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapıyor. '#EvdeKal#MüzikleKal' projesiyle her gün sürpriz bir sanatçı evden verdiği konserle tüm Türkiye'ye farklı bir deneyim yaşatacak.

Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya özel bir projeye başlıyor. Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlatılan '#EvdeKal#MüzikleKal' projesiyle sürpriz sanatçılar en sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla seslendirecek.

İLK KONSER FERHAT GÖÇER'DEN

Projeye destek veren ilk sanatçı 23 Mart'taki canlı yayınıyla Ferhat Göçer olacak. Kendisi de aynı zamanda hekim olan Ferhat Göçer saat 21.05'te en sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak youtube, instagram ve twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak. Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konser sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı challenge (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilecek.

Kaynak: DHA