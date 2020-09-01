İSTANBUL-DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİYLE BİRLİKTE 11 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
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İSTANBUL-DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİYLE BİRLİKTE 11 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Ö. Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

01.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:13

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Ö. Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında ülke genelinde 11 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 01.09.2020 günü sözde "Türkiye Emiri" Mahmut Ö. yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Akabinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli illerde eylem talimatı verilen 11 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tahkikat ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL-DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİYLE BİRLİKTE 11 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Kaynak: DHA

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