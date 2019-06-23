İSTANBUL-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

İSTANBUL-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.

İSTANBUL-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

Kaynak: DHA
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