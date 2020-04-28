"İstanbul Dans Günleri" etkinlikleri bu yıl sosyal medya hesaplarından takip edilecek
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"İstanbul Dans Günleri" etkinlikleri bu yıl sosyal medya hesaplarından takip edilecek

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı'nda eğitim veren Prof. Tuğçe Tuna tarafından hazırlanan bu yılki "İstanbul Dans Günleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenecek.

28.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:50

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı'nda eğitim veren Prof. Tuğçe Tuna tarafından hazırlanan bu yılki "İstanbul Dans Günleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenecek.

Her yıl 29 Nisan "Dünya Dans Günü"ne özel hazırlanan Dünya Dans Günü etkinlikler Instagram, YouTube ve Facebook hesaplarından bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Etkinlikle kapsamında farklı yaş grupları için tasarlanmış ücretsiz atölyeler, canlı yayın buluşmaları ve öğrencilerin hazırladığı videolar dansseverlerle buluşacak.

Lisans birinci sınıf öğrencilerinin, Kaya İlhan Akkoyunlu'nun 1950'de Ses Tiyatrosu'nda Nazım Hikmet Ran'ın "Yaşamaya Dair" şiiri eşliğinde gerçekleştirdiği "Yaşamak" isimli koreografisinden ilhamla hazırladığı dans videoları programda yer alan performanslardan biri olacak.

Lisans ikinci sınıf öğrencilerinin Prof. Tuğçe Tuna'nın 2008 yılında ürettiği "EKO" isimli eserden yola çıkarak "EKO'nu Yarat" projesi de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin "sınırlı alanda dans etmek" üzerine hazırladığı dans videosunun üretimi ve yayınlanması da programdaki performanslar arasında yer alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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