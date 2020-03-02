İstanbul'dan Yüksekova'ya kumaş desteği

02.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:17

Hakkari'nin Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneğine, İstanbul'dan bir hayırsever tarafından 15 koli kumaş desteği sağlandı.



Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği tarafından daha önce sosyal medyada başlatılan 'Batıdan Doğuya Gönül Köprüsü Kuralım' kampanyasına İstanbul'dan bir hayırsever tarafından 15 koli kumaş yardımı yapıldı. Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneğine İstanbul'dan gelen 15 koli kumaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki el sanatları ve giyim kurslarına katılan 500 kadın kursiyere dağıtıldı. Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner, kampanyalarına daha önce 3 vakfın destek verdiğini belirterek, "Şimdi ise İstanbul'dan hayırsever bir giyim firması tarafından kurs gören kadın öğrenciler için toplam bin metre kumaş yardımı gönderildi. Derneğimizin yönetim kurulu tarafından ihtiyaç sahibi olan 500 kadın kursiyere, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan nezdinde gelen kumaşları eşit bir şekilde dağıttık. Bu yardımı yapan hayırsever firmamıza tüm öğrenciler adına şükran ve minnet duygularımızı belirtmek istiyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA