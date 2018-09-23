İstanbul'dan yolcu otobüsüyle 1.5 kilo bonzai getirirken yakalandılar

SAMSUN - İstanbul'dan yolcu otobüsüyle 1.5 kilo bonzai getiren bir kişi ile uyuşturucuyu karşılayan 2 kişi Samsun polisinin operasyonuyla yakalandılar.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a bonzai adlı uyuşturucu madde getirileceğinin bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Onur Y.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Samsun'un Havza ilçesinde durdurdu. Gözaltına alınan Onur Y.'nin çantasında yapılan aramada 3 paket içinde 1.5 kilo bonzai ele geçti. Onur Y. ile buluşmak için otomobil ile Samsun'dan Havza ilçesine giden Mehmet K. ve Yusuf Ç. de Havza'da buluşmak istedikleri sırada yakalandılar. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Onur Y., Mehmet K. ve Yusuf Ç., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Havza Adliyesi'ne sevk edildi.