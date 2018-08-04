İstanbul'dan Yola Çıkan "Balkan Kervanı" Kosova'da

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan hareket eden "Balkan Kervanı", Kosova'nın başkenti Priştine'de etkinlik düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Küçükçekmece Belediyesi'nin organizasyonu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Zahir Payaziti meydanında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında Türk halk oyunları, davul, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni toplarken, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kervanda sergilenen hat ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları da katılımcıların ilgisini çekti.

Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker, yaptığı açıklamada, Balkan Kervanı ile Kosova halkını buluşturduklarını belirterek, Kervan'ın Kosova'ya ilk defa 2015 yılında geldiğini, Prizren'de düzenledikleri etkinliği bu yıl da başkent Priştine'de yaptıklarını ifade etti.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran da etkinliklerin çok güzel karşılandığını vurgulayarak, "Projemizdeki ana amacımız Balkan ülkelerinde Türk kültürünün tanıtılması ve geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarımızın pekiştirilmesi." dedi.

Oran, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen 55 sanatçı ile 18 Temmuz itibarıyla İstanbul'dan yola çıktıklarını belirterek, "Programımız kapsamında 5 ülkede 8 program gerçekleştirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

2015 yılında projenin ilk etabını gerçekleştirdiklerinde güzel tepkiler aldıklarını aktaran Oran, yarın Mamuşa Belediyesi'nde yapılacak etkinlikle bu programı sonlandıracaklarını bildirdi.

Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'daki etkinliklerin ardından Kosova'ya gelen kervan, burada programını tamamlayacak.