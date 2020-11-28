İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar
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İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

28.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:25
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yaptıkları çalışmalarda, İstanbul'dan hareket ederek Samsun'a giriş yapan ve içerisinde M.Ö. ve C. E. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinden 73,47 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö. ve C.E. gözaltına alındı. İfadesi alınan C.E. isimli şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken,, M.Ö. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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