İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli Samsun'da yakalandı
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli Samsun'da yakalandı
13.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:02

Samsun'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Bafra ilçesi girişinde şüpheliler E.A. ve İ.Z'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Arama yapan ekipler, 88,21 gram metamfetamin, 10,72 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 42 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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