İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen aracı Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 95,94 gram metamfetamin, tabanca, 10 dolu fişek ve bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.N.Ö, A.D. ve T.Ş, emniyete götürüldü.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet