İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen aracı Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 95,94 gram metamfetamin, tabanca, 10 dolu fişek ve bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.N.Ö, A.D. ve T.Ş, emniyete götürüldü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

 İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

 İBB'den vatandaşlara müjde! Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı

İBB'den vatandaşlara müjde! Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title