İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı

09.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:42
İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, kent girişinde şüpheliler E.Ç, C.A. ve E.A'nın bulunduğu aracı durdurdu.

Arama yapan ekipler, 3 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirdi, üç şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen O.T'ye ait adreste yapılan aramada, 7 paket halinde 36,56 gram esrar maddesi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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