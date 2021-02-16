İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:31
İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri Azerbaycan uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri Azerbaycan uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen T.Y. ile Azerbaycan uyruklu N.N'nin üst aramasında, 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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