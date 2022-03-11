İSTANBUL'DAN TÜM YOLCU OTOBÜSLERİNİN ÇIKIŞI DURDURULDU - Haberler

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İSTANBUL'DAN TÜM YOLCU OTOBÜSLERİNİN ÇIKIŞI DURDURULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DAN TÜM YOLCU OTOBÜSLERİNİN ÇIKIŞI DURDURULDU

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolcu otobüslerinin kentten çıkışı durduruldu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolcu otobüslerinin kentten çıkışı durduruldu. İstanbul'da yoğunlaşan yar yağışı üzerine Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler ve Harem otogarlarından tüm yolcu otobüslerinin çıkışının durdurulduğunu bildirdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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