İstanbul'dan tahliye uçuşları sürüyor
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İstanbul'dan tahliye uçuşları sürüyor

İstanbul'dan tahliye uçuşları sürüyor Özbekistan vatandaşları tahliye uçağıyla ülkelerine döndü Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurulmasının ardından ülkelerine gidemeyen Özbekistan vatandaşları, tahliye uçağıyla bugün ülkelerine döndü.

19.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:52

İstanbul'dan tahliye uçuşları sürüyor

Özbekistan vatandaşları tahliye uçağıyla ülkelerine döndü

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurulmasının ardından ülkelerine gidemeyen Özbekistan vatandaşları, tahliye uçağıyla bugün ülkelerine döndü.

Korona virüsün dünyaya yayılmasının ardından hayata geçirilen tedbirler kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde, uluslararası tarifeli uçuşlar durdurulmuştu. Ülkelerin bu kararının ardından iş, tatil ve öğrenci olma durumu gibi çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan birçok dünya vatandaşı, kendi ülkelerine dönememişti. Karar sonrasında ülkeler de talepler doğrultusunda özel uçuşlar gerçekleştirerek vatandaşlarını ülkelerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de aralarında öğrencilerin de yer aldığı Özbekistan vatandaşları, İstanbul'a gelen tahliye uçağıyla bugün ülkelerine döndü.

Koruyucu tulum giyerek önlem aldılar

Uluslararası uçuşların geçici olarak durması nedeniyle bir süredir Türkiye'de bulunan Özbekistanlı yolcular, bu sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Termal kameralarla kontrol edilerek terminale alınan yolcuların, maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirdi. Kontuarda bilet işlemlerini yaptıran yolculardan bazılarının ise maskenin yanı sıra koruyucu tulum giydiği de görüldü.

"Korona virüs ortaya çıktı burada mahsur kaldık"

Türkiye'de öğrenci olarak bulunduğu sırada korona virüs kaynaklı uçuşların durması nedeniyle ülkesine dönemeyen Özbekistan vatandaşı Muhammet Kasım, "Burada öğrenciyim, 4 senedir okuyorum. Memlekete gitmeye çalışıyoruz. Daha önce gidecektik ama korona virüs ortaya çıktı burada mahsur kaldık. Ama şimdi devletimiz sağ olsun öğrencilere ayrıcalık tanıyıp charter uçuşlar ayarladılar. Öncelikle sıra alıyoruz. Bize sıra gelince gelip biletimizi alıyoruz ve memlekete gidiyoruz. İki hafta önce sıraya girmiştik sıra geldi. Koruyucu tulum giydim, bizim orada ailemiz var onları da korumak bizim görevimiz. Burada hastalık bulaşıp da gidersek çok sıkıntı çekerler. Biz de elimizden geldiği kadar korunmaya çalışıyoruz "dedi.

Olloyor Togay, "Üç aydır Özbekistan'a geri dönmek istiyordum ama gidemiyordum. Şimdi de tahliye uçakları düzenlenmiş, ben de ülkeme döneceğim. Memleketime gittiğim için mutluyum. Burada kaldığım sürede evde karantinada bekledim" diye konuştu.

Kontuarda gerekli biletleme işlemlerini tamamlayan ülkelerinden gelen tahliye uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti. Öte yandan ülkelerin gerçekleştirdiği tahliye uçuşları kapsamında İran ve Kuzey Afrika ülkesi Fas'a da tahliye uçuş gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul'dan tahliye uçuşları sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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