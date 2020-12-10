İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
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İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI

10.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:52
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI

DÜNYA İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH), 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' sloganıyla Suriye'ye İstanbul'dan 50, Türkiye genelinden toplamda 350 yardım TIR'ı gönderdi.

DÜNYA İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH), 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' sloganıyla Suriye'ye İstanbul'dan 50, Türkiye genelinden toplamda 350 yardım TIR'ı gönderdi.

İstanbul'dan gidecek olan içinde yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 50 yardım TIR'ı Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında düzenlenen törenle uğurlandı. Törenin ardından 81 ile canlı bağlantı yapıldı, daha sonra TIR'lar kornalar eşliğinde Suriye'ye hareket etti.

"YARDIMLARI 1000 TIR OLARAK HEDEFLİYORUZ"

Kampanya hakkında açıklama yapan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, şunları söyledi: "Suriye 'de 17 yıldır insanlarımız, kardeşlerimiz kışın ortasında büyük problemler yaşıyorlar. En büyük temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bugün biz burada Türkiye'den ve dünyadan sivil toplum kuruluşları bir araya geldik ve Suriyeli kardeşlerimizin bir kere daha yanlarında olmak için yola çıkıyoruz. Burada İstanbul Başakşehir'den 50 TIR yola çıkıyor. Ümraniye'den 10 TIR yola çıkıyor. Türkiye'nin diğer noktalarıyla birlikte toplam 350 TIR'la Suriye'ye gidiyoruz. Biz yıl bitmeden bunu 1000 TIR olarak hedefliyoruz. Bu çalışma sadece Türkiye'de yürütülmüyor. Kuveyt'ten, Katar'dan, Pakistan'dan belki de hiç akla gelmeyecek Tayland'dan ve İspanya'dan kardeşlerimiz bizimle birlikte Suriye'ye yardım ediyor. Bu kampanya ile Suriyeli kardeşlerimizin yanında duracağız. Onların yiyeceği, giysisi ve eşyası olmaya çalışacağız."TIR içindeki malzemelerden bahseden Oruç, " Temel ihtiyaçlardan oluşan yiyecek, giyecek, Gaziantep ve Hatay'dan gönderilen yakacaklar var. Kış geliyor, hava gerçekten soğuk oluyor. Yakacak da yiyecek kadar önemli bir yardım malzemesi olacak. Bunlar da TIR'larımızın içine konuldu. İnşallah bölgeye hızlı bir şekilde ulaşacak" şeklinde konuştu.   

Görüntü dökümü: ----------------------Yardım TIR'larından görüntüDüzenlenen törenden görüntüHüseyin Oruç röpTIR'ların kornalar eşliğinde uğurlanması

Genel ve detaylar


- İstanbul
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
İSTANBUL'DAN SURİYE'YE 50 YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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