İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
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İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı

İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sel afeti yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesine yardım için gönderilen jeneratör yüklü kamyon, Kastamonu-Ilgaz karayolu üzerinde Bostan köyü mevkiinde alev alev yandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sel afeti yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesine yardım için gönderilen jeneratör yüklü kamyon, Kastamonu-Ilgaz karayolu üzerinde Bostan köyü mevkiinde alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sel afeti yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesine yardım amaçlı gönderilen E.K. idaresindeki 34 AP 2812 plakalı jeneratör yüklü kamyon, Kastamonu-Ilgaz karayolu Bostan köyü mevkiinde seyir halindeyken motoru bir anda alev aldı. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü E.K, aracı yol ortasında durdurarak can havliyle araçtan dışarı kendisini attı. Alevler kısa sürede kamyonun her yanını sararken, kamyonun dorsesinde bulunan jeneratöre de sıçradı. Alevlerin etkisiyle jeneratör infilak etti. Yangında, kamyon ve dorsesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonun sürücüsü E.K. ise olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından Bölge Trafik Ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı
İstanbul'dan Sinop'a jeneratör götüren kamyon, alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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